KASIMPAŞA - FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE BİLET FİYATI

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi bilet konusunda bir açıklama yaptı.Jorge Jesus ile birlikte yeni bir yolculuğa başlayan Fenerbahçe, 5 Ağustos 2022 Pazartesi günü (yarın) saat 21:45'te Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu maçın deplasman biletleri bugün satışa çıkacak.Fenerbahçe taraftarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 14 Ağustos 2022 Pazar günü (bugün) saat 15.00'dan itibaren Passolig'in sitesinden ulaşabilecek. Maçın bilet fiyatının ise 300 lira olduğu duyuruldu.Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve rakibine 4-0 kaybetmişti. Fenerbahçe ise sahasında Ümraniyespor'u konuk etmiş ve mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı.