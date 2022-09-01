Fenerbahçe'den altyapı için dev atılım!

Türk futbolunda öz kaynak yatırımı konusunda dikkat çeken uygulamalara imza atan, Arda Güler başta olmak üzere Muhammed Gümüşkaya ve Ertuğrul Çetin gibi potansiyel isimleri futbolumuza kazandırmaya başlayarak futbolcu adayları arasında cazibe merkezi haline gelen Fenerbahçe Futbol Akademi, yeni bir atılım gerçekleştiriyor.Milliyet'in haberine göre, akademi oyuncuları başta olmak üzere ülkemizin çocuklarının maç deneyimi kazanıp kendilerini gösterme fırsatı yakalayacağı alanlar yaratmak isteyen Fenerbahçe Futbol Akademi, 'her ay bir turnuva' mottosuyla yola çıkıyor. Turnuvaların kapsamlarına bağlı olarak hem amatör hem de profesyonel kulüplerin katılımının sağlanmasını hedefleniyor.Atılımla ilgili Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar; "Fenerbahçe Futbol Akademi olarak Türk futbol altyapısına katkı sağlamak ve çocuklarımızın elinden tutmak amacıyla turnuvalar düzenleme odaklı bir adım atıyoruz. Amacımız hem Akademimizdeki oyuncularımızın hem de başka kulüplerde futbol oynayan tüm çocukların daha fazla maç tecrübesi kazanmalarını sağlamak. Avrupa ile aramızda fark oluşturan en önemli etkenlerden biri çocukların bu yaşlarda çıktıkları maç sayısı. Kilometre yapmak, oyuncuların saha içi pratiklerini artırmakla birlikte daha rahat hissetmelerini de sağlıyor. FC Barcelona, Bayern Münih gibi kulüplerin gelenekselleşmiş turnuvaları var. Biz bir adım daha ileri giderek geniş bir takvime birçok turnuva yerleştirmek istiyoruz. Çocuklara tabi ki önce öğrenmeyi ve çalışmayı aşılıyoruz ancak eşzamanlı olarak sporun ruhunda var olan ve sporun asıl dinamiği olan yarışmanın, sonuç almanın, hedeflere sahip olmanın deneyimini de bu turnuvalar aracılığıyla onlara aşılamayı planlıyoruz. Fenerbahçe Akademisi durmaksızın yeniliklere, gelişime açık bir yapı ve öyle de olmaya devam edecek. Bir sistemimiz var. Onu zenginleştirecek, katma değer yaratacak, yurt dışında örnekleri olan adımları da yapımıza uygun şekilde uygulamaya almaktan geri durmuyoruz." şeklinde konuştu.Bu kapsamda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek turnuvaların tarihleri belirlendi. İlk olarak 24 Eylül'de U10 takımlarının katılımıyla Semih Şentürk Turnuvası ile başlangıç yapılacak. Kavacıkspor, Ihlamurkuyu Birlikspor ve Çamlıcaspor gibi kulüplerin katılım sağlayacağı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek.Ekim ayında Cumhuriyetimizin 99.yılına ithafen 29 Ekim'de Cumhuriyet Turnuvası düzenlenecek. İlk iki turnuva amatör kulüplerin katılımıyla gerçekleşecekken;16 Kasım'da ise Cumhuriyet Turnuvası'nın kazananın da katılım hakkı elde edeceği Can Bartu Turnuvası, profesyonel kulüplerin katılımıyla oynanacak. Cumhuriyet ve Can Bartu turnuvalarına U11 takımları katılım gösterecek.Fenerbahçe Spor Kulübü Fikirtepe Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvalara katılacak takımların büyük bir kısmı kesinleşirken, turnuva tarihleri yaklaştıkça Fenerbahçe Akademi sayfalarından resmi duyurular yapılacak.