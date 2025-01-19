Fenerbahçe'den Adana sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.
"RAKİPLERE DAR EDECEĞİZ"
Fenerbahçe, daha sonra yaptığı videolu paylaşımda ise, "90 dakika kol kola, omuz omuza Kadıköy'ü rakiplere dar edeceğiz! İnanın, bize bu yoldan geri dönüş yok!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin ilk paylaşımı
Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.
"RAKİPLERE DAR EDECEĞİZ"
Fenerbahçe, daha sonra yaptığı videolu paylaşımda ise, "90 dakika kol kola, omuz omuza Kadıköy'ü rakiplere dar edeceğiz! İnanın, bize bu yoldan geri dönüş yok!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin ilk paylaşımı
Fenerbahçe: "90 dakika kol kola, omuz omuza Kadıköy'ü rakiplere dar edeceğiz! İnanın, bize bu yoldan geri dönüş yok!" pic.twitter.com/67UEtDCwdh
— Sporxtv (@sporxtv) January 19, 2025