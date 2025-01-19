Fenerbahçe'den Adana sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Adana sonrası paylaşım
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19 Ocak 2025 21:09
Son güncelleme 19 Ocak 2025 23:50
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.

"RAKİPLERE DAR EDECEĞİZ"

Fenerbahçe, daha sonra yaptığı videolu paylaşımda ise, "90 dakika kol kola, omuz omuza Kadıköy'ü rakiplere dar edeceğiz! İnanın, bize bu yoldan geri dönüş yok!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ilk paylaşımı



 






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