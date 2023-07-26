Fenerbahçe'den 5 yıldız kararı

Fenerbahçe, Zimbru ile oynanan maça 5 yıldızlı forma ile çıktı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den 5 yıldız kararı
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26 Temmuz 2023 21:04
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 21:57
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Zimbru ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmaya 5 yıldızlı forma ile çıktı.

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkmış, ardından hazırlık maçlarında da 5 yıldız kullanmıştı.

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