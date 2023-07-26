Fenerbahçe'den 5 yıldız kararı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Zimbru ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmaya 5 yıldızlı forma ile çıktı.
Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkmış, ardından hazırlık maçlarında da 5 yıldız kullanmıştı.
Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmaya 5 yıldızlı forma ile çıktı.
Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkmış, ardından hazırlık maçlarında da 5 yıldız kullanmıştı.