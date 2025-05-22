Fenerbahçe'de yerliler sessiz, yabancılar şaşkın!

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında galip gelmesine rağmen saha içindeki sonuç, tribünlerin öfkesini dindirmeye yetmedi. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular protestoların hedefindeydi. Takım içinde ise bu duruma verilen tepkiler farklılık gösterdi.



YABANCILAR TEPKİYE ANLAM VEREMEDİ



Ezeli rakip Galatasaray'ın gerisinde ligi ikinci sırada bitirmenin hayal kırıklığını yaşayan yerli futbolcular, camiadaki gerginliğe yabancı değildi. Bu yüzden tribünlerin tepkisini doğal karşıladılar. Ancak yabancı oyuncular, alınan galibiyetin ardından yükselen protestolara anlam veremedi.



EN NESYRI'DEN TARTIŞILAN HAREKET



Maçta takımının golünü atan En Nesyri, tribünlerden yükselen eleştirilere tepkisiz kalmadı. Golün ardından seyircilere dönerek "Duymuyorum" anlamına gelen bir el hareketi yapan Faslı futbolcu, bu tavrıyla protestoların odağı haline geldi. 70. dakikada oyundan çıkarken de tribünlerin tepkisi devam etti.



VEDA SİNYALLERİ



Yaşananlar sonrası takım içindeki bazı yabancı futbolcuların sezon sonunda ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan sezonun ardından gösterilen çabanın yeterince takdir edilmediğini düşünen isimlerin yeni sezonda takımda yer almak istemediği öne sürüldü.



ALKIŞLANAN TEK İSİM: SKRINIAR



Tribünlerin destek verdiği tek futbolcu ise tecrübeli savunmacı Milan Skriniar oldu. Taraftarlar, mücadeleci kimliğiyle sahada öne çıkan oyuncuyu alkışlarla onurlandırdı.



