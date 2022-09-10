Fenerbahçe'de Willian Arao parlıyor

Fenerbahçe'ye Flamengo'dan gelen Willian Arao ilk maçlarında beklenilen oyununu sergileyememişti. Başarılı oyuncu, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Willian Arao parlıyor
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10 Eylül 2022 12:03
Fenerbahçe'ye Flamengo'dan transfer olan Brezilyalı yıldız Willian Arao, ilk maçlarında beklenilen oyununu sergileyememişti. Başarılı oyuncu, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla göz kamaştırdı.

ARAO'NUN PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu 3 şut pası verdi. Yüzde 93'lük pas isabetiyle oynadı. 1 top kaptı. 1 ikili mücadele kazandı. 5 pas arası yaptı. Takımın savunma gücünü artırdı. 

 

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