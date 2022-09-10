Fenerbahçe'ye Flamengo'dan transfer olan Brezilyalı yıldız Willian Arao, ilk maçlarında beklenilen oyununu sergileyememişti. Başarılı oyuncu, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla göz kamaştırdı.
ARAO'NUN PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu 3 şut pası verdi. Yüzde 93'lük pas isabetiyle oynadı. 1 top kaptı. 1 ikili mücadele kazandı. 5 pas arası yaptı. Takımın savunma gücünü artırdı.
ARAO'NUN PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu 3 şut pası verdi. Yüzde 93'lük pas isabetiyle oynadı. 1 top kaptı. 1 ikili mücadele kazandı. 5 pas arası yaptı. Takımın savunma gücünü artırdı.