Fenerbahçe'de Wilfred Zaha seferberliği

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Wilfred Zaha için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Wilfred Zaha seferberliği
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03 Haziran 2023 10:44
Son güncelleme 03 Haziran 2023 11:24
Fenerbahçe, çok iyi başladığı sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ligde şampiyonluk ezeli rakip Galatasaray'a kaptırıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetim transferde adeta gözünü kararttı.

Sarı-Lacivertliler'in yıldız olarak kadroda görmek istediği isim Wilfried Zaha. Fildişi Sahilli oyuncunun menajeri ve abisi Harve Zaha, Trabzonspor ile oynanan maça davet edilmiş ve görüşmeler başlamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Zaha'nın 10 milyon euro imza parası istemesi sonrası bu transfer rafa kalkmıştı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe kesenin ağzını açtı.

BAŞARI BONUSLARI

Kanarya için 10 milyon Euro imza parası hala çok yüksek. Ancak yönetim, 5-6 milyon euro civarında bir imza ücretinin yanı sıra başarı bonuslarıyla birlikte 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Başkan Ali Koç'un, taraftarın büyük tepkisi ve yaşanan hüsran sonrası camiayı yeniden havaya sokmak için bu transferi çok önemsediği kaydedildi.

Bu nedenle Fenerbahçe, Wilfried Zaha'ya imza attırmak adına tüm şartları zorlamaya kararlı. 

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