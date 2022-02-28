Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kasımpaşa maçında sakatlık geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı
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28 Şubat 2022 22:10
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken Enner Valencia sakatlandı.

Karşılaşmanın uzatma anlarında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalan tecrübeli futbolcu, maçta kalan kısa süreyi ise kenarda tedavi olarak geçirdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ayağa kalkan Valencia, soyunma odasına ise sağlık heyetinin yardımı ile gidebildi.

Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında Zajc yerine oyuna dahil olmuştu.



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