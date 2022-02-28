Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken Enner Valencia sakatlandı.
Karşılaşmanın uzatma anlarında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalan tecrübeli futbolcu, maçta kalan kısa süreyi ise kenarda tedavi olarak geçirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ayağa kalkan Valencia, soyunma odasına ise sağlık heyetinin yardımı ile gidebildi.
Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında Zajc yerine oyuna dahil olmuştu.
Karşılaşmanın uzatma anlarında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalan tecrübeli futbolcu, maçta kalan kısa süreyi ise kenarda tedavi olarak geçirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ayağa kalkan Valencia, soyunma odasına ise sağlık heyetinin yardımı ile gidebildi.
Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında Zajc yerine oyuna dahil olmuştu.