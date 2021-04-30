Fenerbahçe'de Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldğı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı
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30 Nisan 2021 18:43
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

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