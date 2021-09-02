Fenerbahçe'de UEFA için kritik gün!

Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.

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Fenerbahçe'de UEFA için kritik gün!
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02 Eylül 2021 10:05
Fenerbahçe'de ciddi bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.

Takımda son olarak Zanka ve Perotti'nin 2022'de bitecek sözleşmeleri feshedildi. Gözden çıkarılan Nabil Dirar ve Sinan Gümüş'le de görüşmeler sürüyor.

Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları için çalışmalar sürüyüor.


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