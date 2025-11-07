Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşmada üç isim cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören İsmail Yüksek, Ferencvaros ile Kadıköy'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gören Jayden Oosterwolde de Ferencvaros maçında forma giyme şansını kaybetti.
90+7'deki penaltı pozisyonu nedeniyle hakeme itiraz eden Fred de maçın bitiminin ardından sarı kart görerek cezalı oldu.
