06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

Fenerbahçe'de üç isim cezalı duruma düştü!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de üç isim bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

calendar 07 Kasım 2025 00:23 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 01:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşmada üç isim cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören İsmail Yüksek, Ferencvaros ile Kadıköy'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gören Jayden Oosterwolde de Ferencvaros maçında forma giyme şansını kaybetti.

90+7'deki penaltı pozisyonu nedeniyle hakeme itiraz eden Fred de maçın bitiminin ardından sarı kart görerek cezalı oldu.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
