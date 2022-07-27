Fenerbahçe'de Tisserand kararı

Fenerbahçe, daha önce transfer listesine koyduğu Marcel Tisserand için kararını değiştirdi.



UDINESE İLE PAZARLIK



İtalyan ekibi Udinese ile 29 yaşındaki futbolcunun transferi için pazarlık yapan Fenerbahçe, bu kararından vazgeçti ve Tisserand'ı takımda tutmaya karar verdi.



KIM MIN JAE VE SERDAR AZİZ



Sarı-lacivertlilerde Tisserand için yaşanan fikir değişikliğinde Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı etkili oldu.



2 YIL DAHA KONTRATI VAR



2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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