Fenerbahçe'de Szymanski'den ekstra çalışma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçından sonra Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de oynatıp, Sebastian Szymanski'yi yedeğe çekince, Polonyalı orta saha geçen sezonki görüntüsüne yeniden kavuştu.
25 yaşındaki yıldız, oynadığı son 3 maçta da skor katkısı verdi. Ligde Sivas maçında asist yaptı. Kayserispor maçında fileleri havalandırdı. Slavia Prag maçında da asist yaparak eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi.
Polonyalı orta saha hem savunma hem de hücum kısmında sürekli aktif rol aldı. Orta sahada yaptığı presle atakları kesti, defanstan top çıkarttı ve topu 3. bölgeye taşıdı.
ANTRENMANDA ÖZEL ÇALIŞMA
Szymanski, Gaziantep mücadelesinde de skor katkısı yaparak hücuma destek vermek istiyor. Antrenmanların en çalışkan ismi olan Polonyalı idman sonraları ekstra şut ve serbest vuruş çalışmaları yapıp, bundan sonra oynayacağı maçlar için kalecilere gözdağı veriyor.
25 yaşındaki yıldız, oynadığı son 3 maçta da skor katkısı verdi. Ligde Sivas maçında asist yaptı. Kayserispor maçında fileleri havalandırdı. Slavia Prag maçında da asist yaparak eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi.
Polonyalı orta saha hem savunma hem de hücum kısmında sürekli aktif rol aldı. Orta sahada yaptığı presle atakları kesti, defanstan top çıkarttı ve topu 3. bölgeye taşıdı.
ANTRENMANDA ÖZEL ÇALIŞMA
Szymanski, Gaziantep mücadelesinde de skor katkısı yaparak hücuma destek vermek istiyor. Antrenmanların en çalışkan ismi olan Polonyalı idman sonraları ekstra şut ve serbest vuruş çalışmaları yapıp, bundan sonra oynayacağı maçlar için kalecilere gözdağı veriyor.