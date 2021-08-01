Fenerbahçe'de sürpriz karar!

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevlerine son verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sürpriz karar!
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01 Ağustos 2021 13:52
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu.

Başkan Ali Koç ile görüşen Volkan Ballı, Fenerbahçe Kulübü'nde çalışmaya devam edecek.

Volkan Ballı, "Şu an izindeyim. İzin dönüşü Samandıra'daki görevimi yapmayacağım ama kulüp tarafından, daha sonra çizgisi belirlenecek bir görevde yer alacağım. Görevime son verildiği doğru değil" açıklamasını yaptı.


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