Fenerbahçe'de stopere Olivier Boscagli

Fenerbahçe, PSV'den stoper Olivier Boscagli'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, transfer için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de stopere Olivier Boscagli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 08:21
Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden Fenerbahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda.

Sarı-lacivertliler bir yandan Anderson Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Jose Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor. Portekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti.

BOSCAGLI GÜNDEME GELDİ

Filip Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi. Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.

10 MİLYON EURO

Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.

BOSCAGLI KİMDİR?

Yaş: 27 Doğum Yeri: Monako Boy: 1.81 Mevki: Stoper Kontrat sonu: 30 Haziran 2025 Kulüpleri: Nice, Nimes, PSV

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery