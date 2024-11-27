Fenerbahçe'de stopere Olivier Boscagli

Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden Fenerbahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda.
Sarı-lacivertliler bir yandan Anderson Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Jose Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor. Portekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti.
BOSCAGLI GÜNDEME GELDİ
Filip Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi. Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.
10 MİLYON EURO
Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.
BOSCAGLI KİMDİR?
Yaş: 27 Doğum Yeri: Monako Boy: 1.81 Mevki: Stoper Kontrat sonu: 30 Haziran 2025 Kulüpleri: Nice, Nimes, PSV
Sarı-lacivertliler bir yandan Anderson Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Jose Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor. Portekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti.
BOSCAGLI GÜNDEME GELDİ
Filip Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi. Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.
10 MİLYON EURO
Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.
BOSCAGLI KİMDİR?
Yaş: 27 Doğum Yeri: Monako Boy: 1.81 Mevki: Stoper Kontrat sonu: 30 Haziran 2025 Kulüpleri: Nice, Nimes, PSV