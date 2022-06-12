Fenerbahçe'de sıra transferde

Teknik kadrosunu tamamen oluşturan Fenerbahçe'de kısa sürede transferler için düğmeye basılacak.
Özellikle 19-20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar transferlerin kadroya yetişmesi isteniyor
Şu anda 5 transferi yeterli gören Jorge Jesus, kamp döneminden sonra yeniden yönetimle bir görüşme yapacak.
Özellikle 19-20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar transferlerin kadroya yetişmesi isteniyor
Şu anda 5 transferi yeterli gören Jorge Jesus, kamp döneminden sonra yeniden yönetimle bir görüşme yapacak.
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