Fenerbahçe'de sıra transferde

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, kısa süre içerisinde transferler için de harekete geçecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sıra transferde
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12 Haziran 2022 13:57
Teknik kadrosunu tamamen oluşturan Fenerbahçe'de kısa sürede transferler için düğmeye basılacak.

Özellikle 19-20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar transferlerin kadroya yetişmesi isteniyor

Şu anda 5 transferi yeterli gören Jorge Jesus, kamp döneminden sonra yeniden yönetimle bir görüşme yapacak.



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