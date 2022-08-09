Fenerbahçe'de savunmaya bir takviye daha gelecek!

Bu sezon en fazla takviyeyi savunmanın ortasına yapan Fenerbahçe, bir stoper transferi daha yapmayı planlıyor.Kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulmaları istenen Lemos ile Tisserand'la ilgili sarı-lacivertli yönetim gelecek teklifleri bekliyor.Fenerbahçe, bu oyuncularla yollarını nasıl ayıracağını planlarken, bir taraftan da teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda stoper takviyesi için çalışma yürütüyor.Kim Min Jae'nin ayrılığından sonra Gustavo Henrique ve Luan Peres'i alan sarı-lacivertliler, Lemos ve Tisserand'la yolları ayırdıktan sonra Jesus'un isteğini gerçekleştirip bir stoper daha kadroya dahil etmeye çalışacak.