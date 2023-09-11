Fenerbahçe'de Samet Akaydin forma bekliyor

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak; şu ana kadar bekleneni veremeyen Samet Akaydin, lig maçlarında şans bulmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin forma bekliyor
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11 Eylül 2023 11:50
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydin, teknik direktör İsmail Kartal'dan lig maçlarında forma bekliyor.

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak; şu ana kadar bekleneni veremeyen Samet Akaydın, UEFA listesine adı yazılmayan isimlerden biri olmuştu. Tecrübeli defans oyuncusu ile yola devam kararı çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'dan lig maçlarında forma bekliyor. Ektra çalışmalar yaptığı öğrenilen futbolcu, aynı mevkide Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi isimlerle rekabet edecek.



SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Kanarya'nın 1.90 boyundaki sağ ayaklı stoperinin kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek.  

 
 

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