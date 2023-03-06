Fenerbahçe'de Samet Akaydin alarmı

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği stoper Samet Akaydin, Kayserispor maçındaki performansı ile eleştiri topladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Samet Akaydin alarmı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 14:24
Fenerbahçe, zirve yarışında Kayseri'de 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Birçok oyuncu iyi bir performans sergilese de Samet Akaydın'ın ortaya koyduğu futbol, Sevilla sınavı öncesi endişe yarattı.

28 yaşındaki stoper Thiam, Cardoso ve Mane gibi hızlı oyuncular karşısında varlık gösteremedi, çok kolay geçildi. Sevilla'nın kaliteli ve süratli hücumcuları olması, Samet'i daha fazla zorlayabilir.

Jorge Jesus'un bu nedenle perşembe günkü karşılaşmada Attila Szalai'nin yanında Serdar Aziz'i oynatma ihtimali doğdu.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ