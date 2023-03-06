Fenerbahçe'de Samet Akaydin alarmı

Fenerbahçe, zirve yarışında Kayseri'de 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Birçok oyuncu iyi bir performans sergilese de Samet Akaydın'ın ortaya koyduğu futbol, Sevilla sınavı öncesi endişe yarattı.28 yaşındaki stoper Thiam, Cardoso ve Mane gibi hızlı oyuncular karşısında varlık gösteremedi, çok kolay geçildi. Sevilla'nın kaliteli ve süratli hücumcuları olması, Samet'i daha fazla zorlayabilir.Jorge Jesus'un bu nedenle perşembe günkü karşılaşmada Attila Szalai'nin yanında Serdar Aziz'i oynatma ihtimali doğdu.