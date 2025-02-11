Fenerbahçe'de sakatlıklar için acil eylem planı!

Son 2 maçta 4 stoperini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de 13 Şubat Perşembe günü oynanacak kritik Avrupa sınavı öncesi alarm zilleri çalıyor.



Hafta içinde kupadaki Erzurumspor karşılaşmasında Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'i kaybeden sarı-lacivertlilerde önceki gün de ligde Alanyaspor mücadelesinde Çağlar Söyüncü problem yaşadı.



Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mert Müldür'ün de eksik olduğu sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, savunmada olağanüstü hal ilan etti.



YUSUF VE MERT'İN HAZIR HALE GELMESİNİ İSTEDİ



Eksiklerin fazlalığı nedeniyle defansta alternatifler üzerinde yoğun bir çalışma yürüten ve elinde sadece Skriniar kalan Portekizli çalıştırıcı, Yusuf Akçiçek ile Mert Müldür'ün bir an önce hazır hale gelmesini istedi.



ANDERLECHT MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANIYOR



Sağlık heyeti, iki oyuncunun hızla iyileşmesi için özel bir program uygularken, Kadıköy'de oynanacak olan Anderlecht maçına yetişmeleri için yoğun çaba harcanıyor. Normal şartlarda bu iki futbolcu için Kasımpaşa maçı hedef alınıyordu.



