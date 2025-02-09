Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan İsmail Yüksek, oyuna devam edemeyerek oyundan alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2025 18:03
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan İsmail Yüksek, oyuna devam edemeyerek oyundan alındı.

Maçın 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Bir süre tedavisi devam eden İsmail, sakatlığı sebebiyle 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery