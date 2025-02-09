Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan İsmail Yüksek, oyuna devam edemeyerek oyundan alındı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Maçın 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.
Bir süre tedavisi devam eden İsmail, sakatlığı sebebiyle 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Maçın 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.
Bir süre tedavisi devam eden İsmail, sakatlığı sebebiyle 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.