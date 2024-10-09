Fenerbahçe'de sağ bek hamlesi: Devyne Rensch

Fenerbahçe, ocak ayında sağ bek transferi için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi. Osayi Samuel'le yeni sözleşme konusu da şu anda belirsiz durumda. Teklifleri değerlendirecek olan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2.5 milyon euro istiyor.
MOU'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ
Osayi'nin yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
FENERBAHÇE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hocanın, Ajax'tan Devyne Rensch'i istediği ve yönetimin oyuncu için çalışma başlattığı öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
21 yaşındaki Devyne Rensch'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Sağ bekin yanı sıra stoper ve sol bekte forma giyebilen Hollandalı futbolcunun Ajax ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
AJAX PERFORMANSI
Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde çıktığı 142 maçta 10 gol attı ve 12 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi. Osayi Samuel'le yeni sözleşme konusu da şu anda belirsiz durumda. Teklifleri değerlendirecek olan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2.5 milyon euro istiyor.
MOU'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ
Osayi'nin yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
FENERBAHÇE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hocanın, Ajax'tan Devyne Rensch'i istediği ve yönetimin oyuncu için çalışma başlattığı öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
21 yaşındaki Devyne Rensch'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Sağ bekin yanı sıra stoper ve sol bekte forma giyebilen Hollandalı futbolcunun Ajax ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
AJAX PERFORMANSI
Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde çıktığı 142 maçta 10 gol attı ve 12 asist yaptı.