Fenerbahçe'de Ryan Kent sonrası ikinci isim: Morelos!

Fenerbahçe bu sezonu en azından bir kupayla tamamlamanın mücadelesini veriyor. Başkan Ali Koç önderiğindeki yönetim ise yeni sezonda tüm kulvarlarda zirveyi zorlayacak bir kadro kurmak için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. İlk bomba Ryan Kent olacak gibi görünüyor.
İngiliz yıldız, sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Glasgow Rangers'tan ayrılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.
Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı ifade ediliyor.
Sosyal medyadan veda etti
Hedefte yine bir Rangers'lı ve yine sözleşmesi bitecek olan bir yıldız var: Alfredo Morelos... Kolombiyalı golcünün eşi Yesenia, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İskoç ekibine veda etmişti. Fenerbahçe, 26 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Şartlar zorlanacak
Yönetim, İngiltere'den Everton'ın da ilgilendiği Morelos için şartları zorlamaya kararlı. Eğer bu transfer de biterse, geçen sezon Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Kent ve Morelos, yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in hücum hattındaki en önemli silahları olacak.
İngiliz yıldız, sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Glasgow Rangers'tan ayrılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.
Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı ifade ediliyor.
Sosyal medyadan veda etti
Hedefte yine bir Rangers'lı ve yine sözleşmesi bitecek olan bir yıldız var: Alfredo Morelos... Kolombiyalı golcünün eşi Yesenia, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İskoç ekibine veda etmişti. Fenerbahçe, 26 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Şartlar zorlanacak
Yönetim, İngiltere'den Everton'ın da ilgilendiği Morelos için şartları zorlamaya kararlı. Eğer bu transfer de biterse, geçen sezon Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Kent ve Morelos, yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in hücum hattındaki en önemli silahları olacak.