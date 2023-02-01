Fenerbahçe'de risk devam ediyor; 8 isim sınırda

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi 8 futbolcu kart ceza sınırında bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de risk devam ediyor; 8 isim sınırda
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01 Şubat 2023 12:27
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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