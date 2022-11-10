Fenerbahçe'de rekor forma satışı!

Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, forma satışında 200 bini aştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de rekor forma satışı!
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10 Kasım 2022 09:53
Süper Lig'de en yakın takipçilerine 5 puan fark atarak Dünya Kupası öncesi liderliği garantileyen Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de forma satışları rekora koşuyor.

Fenerium'dan yapılan açıklamada 2022- 23 sezonu forma satış rakamlarının 200 bini geçtiği bildirildi.

Ayrıca forma satışında öncü olan sarı lacivertli taraftarlara teşekkür edildi.

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