Fenerbahçe'de rekor forma satışı!

Süper Lig'de en yakın takipçilerine 5 puan fark atarak Dünya Kupası öncesi liderliği garantileyen Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.



Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de forma satışları rekora koşuyor.



Fenerium'dan yapılan açıklamada 2022- 23 sezonu forma satış rakamlarının 200 bini geçtiği bildirildi.



Ayrıca forma satışında öncü olan sarı lacivertli taraftarlara teşekkür edildi.





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