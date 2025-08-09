Fenerbahçe'de Quinten Timber gündemi!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Hollandalı yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
ROTA HOLLANDA'DAN TIMBER
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaştığı Feyenoord'dan Quinten Timber'i listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe, kariyerinde büyük ivme yakalayarak Hollanda Milli Takımı'na seçilen Timber için maliyet araştırmasına başladığı ifade edildi.
DEV İDDİA
24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlense de Rotterdam ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Feyenoord'da kaptan olan Quentin, Fenerbahçe karşısında kaptan olarak karşılaşmaya çıkmamasının sebebinin bu olduğu iddia edilmişti.
Sarı-lacivertlilerin, Rotterdam temsilcisini elemesi durumunda Timber için harekete geçebileceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 26 maçta görev alan 24 yaşındaki yıldız, 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
