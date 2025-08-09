10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'de Quinten Timber gündemi!

Fenerbahçe'nin, Feyenoord forması giyen Quinten Timberi'i transfer listesine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı yıldız için maliyet araştırmasına başladığı ifade edildi.

calendar 09 Ağustos 2025 09:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 09:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Hollandalı yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

ROTA HOLLANDA'DAN TIMBER

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaştığı Feyenoord'dan Quinten Timber'i listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe, kariyerinde büyük ivme yakalayarak Hollanda Milli Takımı'na seçilen Timber için maliyet araştırmasına başladığı ifade edildi.

DEV İDDİA

24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlense de Rotterdam ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Feyenoord'da kaptan olan Quentin, Fenerbahçe karşısında kaptan olarak karşılaşmaya çıkmamasının sebebinin bu olduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertlilerin, Rotterdam temsilcisini elemesi durumunda Timber için harekete geçebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 26 maçta görev alan 24 yaşındaki yıldız, 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
