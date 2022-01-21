Fenerbahçe'de plan: 'Pelkas out, Sallai in'

Dimitrios Pelkas'tan bu sezon beklenen verimi alamayan Fenerbahçe Yunan futbolcuyu satma kararı aldı. Fenerli kurmaylar Pelkas'ın yerine Freiburg'da forma giyen Roland Sallai'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için düğmeye bastı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de plan: 'Pelkas out, Sallai in'
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21 Ocak 2022 08:48
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de verim alamadığı futbolcuları göndermek için düğmeye bastı.

Son Altay maçında ilk 11'de başlayan ancak bu sezonki kötü performansına bir yenisini daha ekleyen Dimitris Pelkas'tan artık umut kesildi. Fener yönetimi, Yunan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Pelkas için Yunanistan, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenilirken Yunan futbolcunun yerine alınacak oyuncunun da belli olduğu öğrenildi.

Bundesliga'da Freiburg forması giyen Macar sağ kanat oyuncusu Roland Sallai için menajeri ve kulübü ile temasların başladığı öğrenildi.

Sağ kanat dışında sol kanatta da forma giyebilen Roland Sallai'nin, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin hem Macaristan Milli Takım hem de APOEL Nikosia'dan takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

30 KEZ MİLLİ OLDU

Sallai geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in idmanda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından beğenerek adeta Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini doğrulamış oldu. Fenerbahçe'nin 30 kez Macaristan Milli Takım forması giyen Sallai'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Sağ kanat dışında sol kanatta da forma giyebilen 24 yaşındaki Roland Sallai, 30 kez giydiği Macaristan Milli Takım forması ile 5 kez fileleri havalandırdı

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