Fenerbahçe'de Osayi-Samuel hücuma geçiyor

Beşiktaş derbisinde sakatlığından yeni kurtulduğu için 70. dakikadan sonra oyuna dahil olan Osayi Samuel, Karagümrük maçında hem ilk 11'de yer alacak hem de sağ açıkta görev yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel hücuma geçiyor
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10 Mayıs 2022 14:28
Fenerbahçe'de başarılı oyuncu Osayi Samuel'in Karagümrük maçında pozisyonu değişebilir.

Yıldız oyuncu, sakatlık sonrası tam olarak hazır olmayınca Beşiktaş karşısında yedek başlamış ve 70. dakikada oyuna dahil olmuştu. Osayi-Samuel, Karagümrük ile hafta sonunda oynanacak karşılaşmada ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Ancak İsmail Kartal'ın öğrencisini, son haftalarda görev yaptığı sağ bek pozisyonunda değil, hücum hattında görevlendirmesi bekleniyor. Samuel, Karagümrük mücadelesinde Arda, Pelkas ve Mert Hakan'ın yokluğunda sağ açıkta forma giyebilir.

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