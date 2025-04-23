Fenerbahçe'de Osayi Samuel belirsizliği!

2020-2021 sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye 508 bin euro bonservis karşılığında imza atan Bright Osayi-Samuel'in geleceği tartışma konusu oldu.



Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Osayi, bu sezon istediği forma şansını bulamadığını düşünüyor.



Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı sağ bek için yoğun mesai harcamasına rağmen sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadı. Türkiye'den de talipleri olan Osayi'nin İngiltere'ye dönmek istediği iddia edildi.



















