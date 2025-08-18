18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Fenerbahçe'de orta sahaya sürpriz isim!

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez için kulübü ile görüşmelere başladı.

calendar 18 Ağustos 2025 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de orta sahaya sürpriz isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme Premier Lig'den yeni bir isim geldi.

FENERBAHÇE GÖRÜŞÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı.

AJAX VE MONACO İHTİMALİ

Alvarez'le ilgili ilk temaslar, Ajax'ın ilgisinin ardından iki Avrupa kulübünün daha Álvarez'i transfer etmek için girişimde bulunmasıyla gerçekleşti.

Çeşitli haberler, 2019-2023 yılları arasında forma giydiği Ajax'ın, Álvarez'i tekrar kadrosuna katmak istediğini öne sürüyor. Öte yandan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibi AS Monaco'nun da Meksika kaptanını transfer etmek istediği bildiriliyor.

Álvarez şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Henüz net bir karar vermiş değil.

WEST HAM İLE BAĞLAR KOPTU

West Ham United, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez'i bu transfer döneminde takımdan göndermeyi planlıyor.

West Ham United teknik direktörü Graham Potter ile sorunlar yaşayan futbolcu, West Ham'ın sezon öncesi kampına dahil edilmemişti.

EDSON ALVAREZ KARİYERİ

Kariyerine Meksika'nın America takımında başlayan tecrübeli orta saha, 2019 yılında 15 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer oldu. Alvarez, Ajax'ta geçirdiği 4 sezonun ardından 2023 yılında West Ham'a 38 milyon Euro'ya transfer oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, West Ham United formasıyla 31 maça çıkan Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.