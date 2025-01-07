Fenerbahçe'de örnek adam: Edin Dzeko!

Fenerbahçe'de zor da olsa kazanılan Hatayspor maçına Edin Dzeko damga vurmayı başardı.
39 yaşındaki yıdız golcü maçta 97 dakika boyunca savaştı, sahada basmadık yer bırakmadı, mücadelesiyle ve ortaya koyduğu performansla herkese örnek bir isim olduğunu gösterdi. Tecrübeli forvet, karşılaşmada 5 kilit pas atarken, 4 tane yüzde yüzlük asisti takım arkadaşları tarafından değerlendirilemedi.
Önceki günkü karşılaşmada 58 kez topla buluşan Dzeko, 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, %76 pas isabetiyle oynadı. İlerleyen yaşına rağmen takımın en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncuları arasında yer alan tecrübeli oyuncu hala fit ve zinde kalmasıyla takdir topluyor.
KENDİNİ HER ZAMAN HAZIR TUTUYOR
Edin Dzeko'nun kendisini bu kadar fit tutabilmesinin sırrı ise gençliğinden itibaren sadece futbol değil, başka spor branşlarıyla da uğraşması. Birçok futbolcu noel tatilinde kutlama fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşırken, Bosna Hersekli oyuncu karısı ile spor yaptıklarında çektikleri hikayeyi hayranları ile paylaşmıştı. 39 yaşında Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan Dzeko, bunun yanında milli takımı da bırakmadı. Tecrübeli futbolcu bu konuda yaptığı açıklamada, "Ben kendimi her zaman iyi hissediyorum. Milli takıma çağırıldığım sürece gideceğim. Kendinizi hazır tuttuğunuzda maç temposu sizi çok fazla etkilemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
BU SEZON 16 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Edin Dzeko 14 gol attı, 2 de asist yaptı. Tecrübeli forvet sarı-lacivertli takıma geldiği geçen sezon ise 45 karşılaşmada şans bulurken, 24 gol, 4 asistle 28 gole doğrudan etki etmeyi başarmıştı.
39 yaşındaki yıdız golcü maçta 97 dakika boyunca savaştı, sahada basmadık yer bırakmadı, mücadelesiyle ve ortaya koyduğu performansla herkese örnek bir isim olduğunu gösterdi. Tecrübeli forvet, karşılaşmada 5 kilit pas atarken, 4 tane yüzde yüzlük asisti takım arkadaşları tarafından değerlendirilemedi.
Önceki günkü karşılaşmada 58 kez topla buluşan Dzeko, 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, %76 pas isabetiyle oynadı. İlerleyen yaşına rağmen takımın en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncuları arasında yer alan tecrübeli oyuncu hala fit ve zinde kalmasıyla takdir topluyor.
KENDİNİ HER ZAMAN HAZIR TUTUYOR
Edin Dzeko'nun kendisini bu kadar fit tutabilmesinin sırrı ise gençliğinden itibaren sadece futbol değil, başka spor branşlarıyla da uğraşması. Birçok futbolcu noel tatilinde kutlama fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşırken, Bosna Hersekli oyuncu karısı ile spor yaptıklarında çektikleri hikayeyi hayranları ile paylaşmıştı. 39 yaşında Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan Dzeko, bunun yanında milli takımı da bırakmadı. Tecrübeli futbolcu bu konuda yaptığı açıklamada, "Ben kendimi her zaman iyi hissediyorum. Milli takıma çağırıldığım sürece gideceğim. Kendinizi hazır tuttuğunuzda maç temposu sizi çok fazla etkilemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
BU SEZON 16 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Edin Dzeko 14 gol attı, 2 de asist yaptı. Tecrübeli forvet sarı-lacivertli takıma geldiği geçen sezon ise 45 karşılaşmada şans bulurken, 24 gol, 4 asistle 28 gole doğrudan etki etmeyi başarmıştı.