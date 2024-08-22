Fenerbahçe'de Mourinho'dan futbolcularına uyarı!

Önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ardından da Göztepe deplasmanında Süper Lig'de sezonun ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de son dakikalarda yenen goller sorun yaratmaya başladı.
LUGANO MAÇI SİNYALLERİ VERMİŞTİ
Lugano ile deplasmanda oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe daha ilk resmi karşılaşmasında bunun büyük bir sorun haline geleceğini göstermişti. Sarı-lacivertliler Lugano engelini geçerken, Lille'e takıldı. Fransa deplasmanında 90+1'de yediği golle mağlup olarak Fenerbahçe rövanşta da uzatmalara giden mücadelede 118'de kalesinde golü görüp Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atmıştı.
Özellikle orta sahda Fred'in olmayışı ve değişen sistem takımı çok etkilerken, Lille'e elenmenin şokunu atlatamadan sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de de ilk kaybını Göztepe karşısında yaşadı. İlk devreyi 2-0 öne kapatan Fenerbahçe devamını getiremedi, 90+5'te yenen golün ardından bir puanla yetindi.
TOPLANTI YAPTI
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaptığı ve bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.
Portekizli çalıştırıcı, Göztepe maçının ardından "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız" sözleriyle son dakikalarda yenen gollerin sorun yarattığını gözler önüne sermişti.
LUGANO MAÇI SİNYALLERİ VERMİŞTİ
Lugano ile deplasmanda oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe daha ilk resmi karşılaşmasında bunun büyük bir sorun haline geleceğini göstermişti. Sarı-lacivertliler Lugano engelini geçerken, Lille'e takıldı. Fransa deplasmanında 90+1'de yediği golle mağlup olarak Fenerbahçe rövanşta da uzatmalara giden mücadelede 118'de kalesinde golü görüp Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atmıştı.
Özellikle orta sahda Fred'in olmayışı ve değişen sistem takımı çok etkilerken, Lille'e elenmenin şokunu atlatamadan sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de de ilk kaybını Göztepe karşısında yaşadı. İlk devreyi 2-0 öne kapatan Fenerbahçe devamını getiremedi, 90+5'te yenen golün ardından bir puanla yetindi.
TOPLANTI YAPTI
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaptığı ve bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.
Portekizli çalıştırıcı, Göztepe maçının ardından "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız" sözleriyle son dakikalarda yenen gollerin sorun yarattığını gözler önüne sermişti.