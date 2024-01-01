'de istediği forma şansını bulamayan'e gün doğdu...Fenerbahçeli, 13 Ocak'ta start alacak Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay Fenerbahçe'den uzak kalacak. Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrılan Osayi'nin yerine sağ bek mevkiner hazırlanıyor.sağ bek oynayabilmesine karşın'nun da Gana Milli Takımı'na çağrılması nedeniylestoperde değerlendirilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ınile özel olarak ilgilendiği ve süreçte kendisine görev vereceği öğrenildi.Sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye katılan Mert Müldür bu sezon ligde ve Avrupa'dasüre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında göstereceği performansBright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Mert de en az 4 karşılaşmada oynayacak. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda göstereceği performansla formayı dönüşte Osayi'ye vermeyebilir.