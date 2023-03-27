Fenerbahçe'de Mert Hakan'a uyarı!

Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören Mert Hakan Yandş, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı. Jesus'un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan'a uyarı!
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27 Mart 2023 11:47
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Zenit ile oynanan karşılaşmada başarılı performansını güzel bir golle süsledi. Uzun zamandır Jorge Jesus'un 11'de forma şansı vermediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi göreve hazır olduğunu gösterdi.

Mert Hakan futbol olarak sınıfı geçse de saha içindeki agresif tavırlarıyla yine tepki çekti.

Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı. Jesus'un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi. 

 
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