Fenerbahçe'de Luan Peres gitti gidiyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luan Peres gitti gidiyor!
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13 Aralık 2023 13:04
Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile ilgili gelişmeler yaşanıyor....

Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek.



5 MİLYON 230 BİN € ÖDENDİ

29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı. 

 
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