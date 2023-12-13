Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile ilgili gelişmeler yaşanıyor....
Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek.
5 MİLYON 230 BİN € ÖDENDİ
29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.
Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek.
5 MİLYON 230 BİN € ÖDENDİ
29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.