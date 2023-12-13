'de Brezilyalı savunmacıile ilgili gelişmeler yaşanıyor....Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek.29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.