Fenerbahçe'de Livakovic kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak rövanş karşılaşmasında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.
İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.
İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.
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