Fenerbahçe yönetimi sahasında Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası harekete geçti.Başkan Ali Koç belki de göreve geldiğinden bu yana ilk kez böylesine sert eleştirilen alan teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya gelecek.Yönetimin, Portekizli hocaya desteği devam ediyor. Yapılacak görüşmede takımın neden düşüş yaşadığı masaya yatırılacak ve gerekli önlemler alınacak.Yapılacak kritik zirvede transfer konusu da masaya yatırılacak. Başkan Ali Koç'un zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi ve takımın eksiklerinin net şekilde ortaya çıkması nedeniyle ara transferde elini cebine atacağı öğrenildi. Yönetimin özellikle stoper, sol bek ve forvet bölgesini takviye edebileceği konuşuluyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus derbi sonrası futbol kamuoyunda sert şekilde eleştiriliyor. Portekizli hocanın yaptığı 3 büyük hata üzerinde duruluyor. İşte Jorge Jesus'un tepkilere neden olan hataları:1-Sezon başından bu yana hep aynı oyun planı üzerinde durdu. B planı geliştiremedi. Rakipler artık Fenerbahçe'yi ezberlediği için kötü skorlar geldi. Jesus buna seyirci kaldı.2- Üçlü savunmada sürekli büyük zaaflar verilmesine rağmen bunda ısrar etti. Trabzonspor deplasmanındaki tablo ortadayken, Galatasaray önünde de aynı sistemi kullandı. Sonuç yine hüsran oldu.3- Büyük ve zorluk derecesi yüksek maçlarda yaşanan gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı. Fenerbahçe bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.Fenerbahçe koşu mesafelerinde de Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Kanarya maç boyunca toplam 120 km koşarken zirvedeki isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu, 12.9 km koşarak takımının en iyi ismi olarak öne çıktı.Galatasaraylı futbolcular ise maçı toplamda 125.7'lik koşu mesafesi ile tamamladı. Sarı-kırmızılı cephede Berkan, 12.97 km ile mücadelenin de en çok mesafe kat eden ismi oldu.