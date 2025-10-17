Fenerbahçe'de Karagümrük maçı için kaleci kararı!

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte kaleci mevkisinde belirsizlik hakkında bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre tedavisi devam eden Ederson yerine Fatih Karagümrük maçında da görev alamayacak.
Samsunspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Tarık Çetin'in, Karagümrük karşılaşmasında da kaleyi koruması bekleniyor.
