Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal Antalyaspor maçının 11'ini oluşturmak için çalışmalara başladı. Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'nun 11'de yer alması bekleniyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
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13 Ocak 2022 12:54
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ayağının tozuyla çalışmalara başladı.

Samandıra'da Zeki Murat Göle'den futbolcular hakkında bilgi alan deneyimli çalıştırıcı, kısa süre içinde çıkış yakalamayı hedefliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Kadroda büyük değişiklik düşünmeyen İsmail Kartal'ın, tedavileri tamamlanan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'ya, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma vermesi bekleniyor.

Bu arada Adana Demirspor karşılaşmasında beklentilerin gerisinde kalan Sosa ve Pelkas'ın, Antalya ekibi karşısında 11'de başlama ihtimali zayıf görünüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ileri uçta Enner Valencia ve Serdar Dursun arasındaki tercihini ise son antrenmanda yapacağı öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertlilerde, sakatlıklarının ardından takıma dönen Luiz Gustavo ve Mergim Berisha'nın durumları yakından takip ediliyor.  

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