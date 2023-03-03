Fenerbahçe, transferde çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor...Sarı-lacivertlilerin 2 yıl önce beğenmeyip gönderdiği Malili santrfor Dorgeles Nene gösterdiği performansla adata pişman etti!2002 doğumlu olan Dorgeles Nene 2020 yılında Mamadi Diambu ile birlikte denenmek üzere Fenerbahçe'ye geldi. Ancak pandemi döneminde denenmeye gelen Dorgeles Nene beğenilmeyip gönderildi.Daha sonra Avusturya temsilcisi Salzburg bu oyuncuyu kadrosuna kattı.Tecrübe kazanması için de Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı. Malili oyuncu Westerlo takımında bu sezon 8 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şimdiden 5 milyon Euro'yu bulurken bu rakamın çok kısa süre içinde 10 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimali bulunuyor.20 yaşında ve 1.74 boyunda olan ve şimdiden Mali Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Dorgeles Nene, sezon sonunda Sazburg'a geri dönmesi bekleniyor. Dorgeles Nene'nin Salzburg takımı ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyorAralık 2002 doğumlu olan Dorgeles Nene, şimdiden 3 kez Mali Milli Takım formasını giydi bile.Santrfor bölgesinde görev yapan Dorgeles Nene, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.