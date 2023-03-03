Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu!

Fenerbahçe 2002 doğumlu Malili santrfor Dorgeles Nene'yi Mamadi Diambu ile birlikte 2020'de denemeye aldı. Ancak bu iki oyuncu da beğenilmedi. Dorgeles Nene'nin performansı sarı-lacivertlileri adeta pişman etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; redbullsalzburg.at
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Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu!
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03 Mart 2023 15:03
Fenerbahçe, transferde çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor...

Sarı-lacivertlilerin 2 yıl önce beğenmeyip gönderdiği Malili santrfor Dorgeles Nene gösterdiği performansla adata pişman etti!

2002 doğumlu olan Dorgeles Nene 2020 yılında Mamadi Diambu ile birlikte denenmek üzere Fenerbahçe'ye geldi. Ancak pandemi döneminde denenmeye gelen Dorgeles Nene beğenilmeyip gönderildi.

Daha sonra Avusturya temsilcisi Salzburg bu oyuncuyu kadrosuna kattı.

GELİŞME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Tecrübe kazanması için de Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı. Malili oyuncu Westerlo takımında bu sezon 8 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şimdiden 5 milyon Euro'yu bulurken bu rakamın çok kısa süre içinde 10 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimali bulunuyor.

20 yaşında ve 1.74 boyunda olan ve şimdiden Mali Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Dorgeles Nene, sezon sonunda Sazburg'a geri dönmesi bekleniyor. Dorgeles Nene'nin Salzburg takımı ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor

20 YAŞINDA 3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Aralık 2002 doğumlu olan Dorgeles Nene, şimdiden 3 kez Mali Milli Takım formasını giydi bile.

Santrfor bölgesinde görev yapan Dorgeles Nene, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor. 

 
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