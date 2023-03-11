UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'a artık taraftarlardan eleştiri geliyor. Zorlu deplasmanda ilk yarıda çok iyi oynayan ancak ikinci yarıda düşen takımın performansı kafaları karıştırıyor.Özellikle son dönemde Trabzonspor (2-0) ve Galatasaray (3-0) önünde de gol atamadan kaybeden takımın Sevilla'da da 2-0 yenilmesi hayal kırıklığı yarattı. Bu 3 yenilginin ortak noktasında da takımın sahaya 3'lü sistemle çıkması göze çarptı.Daha önce Beşiktaş deplasmanında da 0-0'lık beraberlik alan Fenerbahçe ve teknik direktör Jorge Jesus büyük maçlarda sınıfta kaldı. Bu durum olumsuz bir tablo da ortaya çıkardı. Ligde bir anda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur şansını zora soktu. Bilhassa son dönemde kötü bir durumda olan Sevilla'ya karşı maçın ilk yarısında fırsatların cömertçe harcanması keyifleri çok kaçırdı. Jorge Jesus'un ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de tartışma konusuydu.Sevilla'da teknik patron Jorge Sampaoli, ikinci devrede Jordan-Alex Telles değişikliğiyle maça direkt etki etti, Jordan ilk golü atan isimdi. İlk yarı kötü giden planını değiştiren Sampaoli, Jorge Jesus'u hem taktik hem de skor olarak yendi. Jorge Jesus ise sol bekte Lincoln'ün çıkmasına rağmen ara transferde 6 milyon euro harcanan Oosterwolde'ye bir dakika bile şans vermedi. Çok eleştirilen İrfan Can Kahveci de 84. dakikaya kadar sahada kaldı. Sampaoli'nin bir diğer değişikliği Lamela da ikinci golü attı.Jorge Jesus, Sevilla'yı analiz ettiğinde PSV'yi eledikleri eşleşmeyi ön plana çıkarmıştı.O eşleşmede de PSV iyi oynarken Sevilla, arka arkaya 10 dakikada 3 gol bularak tur biletini elde etmişti. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta da benzer bir tablo oluştu. İlk yarıda Fenerbahçe daha iyi olsa da ikinci 45 dakikada Sevilla bir anda skoru 2-0'a getirip, maçı kopardı.