Fenerbahçe'nin geçen sezon akademi için transfer ettiği Güney Koreli Jin-Ho Jo, Zenit ile oynanan hazırlık maçında büyük beğeni toplamıştı. Bu sezon U19 takımında da çok iyi bir performans sergileyen Güney Koreli, Jorge Jesus'un gözüne girdi.



Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki öğrencisinin gelişimine katkıda sağlamak amacıyla haftanın belli antrenmanlarında A takımla çalışmasını sağlayacak.



Güney Koreli genç yeteneğin, rekabetin yoğun olduğu pozisyonunda şans bulması ise şimdilik zor.



