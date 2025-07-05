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Fenerbahçe'de Jhon Duran için mutlu son!

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı Al Nassr'dan kiralamak için anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için Suudi kulübünden gelecek belgeler bekleniyor. Bu hamlenin ardından En-Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor.

calendar 05 Temmuz 2025 11:28
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Jhon Duran için mutlu son!
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile henüz resmi sözleşme imzalanmaması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından Okaz gazetesi, transferle ilgili önemli detayları duyurdu.

Habere göre Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Duran'ı 1 yıllığına kiralayacak ve bu süreçte oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek. Ayrıca Al Nassr'a kiralama bedeli de verilecek. Bu transfer için Fenerbahçe'nin kasasından toplamda yaklaşık 20 milyon euro çıkması bekleniyor.

EVRAKLAR BEKLENİYOR

Transferde resmi imzaların atılması için Suudi kulübünden gelecek belgeler bekleniyor. Evrakların ulaşmasının ardından Jhon Duran, Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak ve Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk transferini resmen açıklayacak.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran'ın kariyerinde şu ana dek toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 24 golle dikkat çekti.

EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Jhon Duran transferinin resmiyet kazanmasının ardından, geçen sezonun başında kadroya katılan Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor. 28 yaşındaki Faslı forvetin piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilirken, Fenerbahçe bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 30 gol, 5 asistlik performans sergileyen En-Nesyri'ye özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

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