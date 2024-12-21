Fenerbahçe'de isyan çıktı: "İstifa"

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra'ya giderek sarı lacivertli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de isyan çıktı: 'İstifa'
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21 Aralık 2024 00:18
Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra'ya giderek sarı lacivertli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

500'den fazla sarı lacivertli taraftar, 1-1 biten Eyüpspor maçı sonrası Samandıra'ya giderek futbolcuları beklemeye başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi.

Bir takım Fenerbahçeli taraftarlar ise takım otobüsü Kasımpaşa'dan Samandıra'ya giderken trafik esnasında futbolculara tepki gösterdi.

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