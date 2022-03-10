Fenerbahçe'de İsak Vural için Barcelona gerçeği

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsak Vural, Samandıra'ya ayak bastı. Genç yıldız adayı, A Takım'daki ağabeyleri ve arkadaşlarıyla tanıştı. İdmanlarda A Takım'la birlikte olacak 15 yaşındaki İsak, U19 takımıyla maçlara çıkacak. Statü gereği bu süreç 6 ay devam edecek. İsak, sürenin bitiminde A Takım oyuncusu olacak.



BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ



Babası Türk annesi Norveçli olan 2006 İsveç Stocholm doğumlu oyuncu, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. Daha sonra Hammarby ve Benfica'da oynadı. 2016'da Barcelona çok istedi ancak Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadığı için transfer gerçekleşmedi.





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