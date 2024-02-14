Fenerbahçe'de ilk 11 için yeni denemeler

Birçok oyuncunun performansının düşüşte olduğu Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Rize maçının taktik provalarında yeni 11 denemeleri yapıyor.
Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri, bazı oyuncularda ciddi performans düşüşü olmasına rağmen ilk 11'ini bozmamasıydı. Bunda, bir şekilde galibiyetlerin devam etmesi de etkili oldu. Ancak 2-2'lik Alanya beraberliği sonrası kadroda değişim kapıda. Tecrübeli teknik adam, Rizespor karşılaşması için yapılan taktik provalarda yeni denemeler yapıyor.
Stoperde Djiku-Çağlar ikilisinden biri yerini kaybedebilir. Orta sahada bir türlü uyum yakalayamayan Krunic ile İsmial Yüksek'in birlikteliği de bozulacak gibi görünüyor. Son dönemde performansı dibe vuran Szymanski ile birlikte Tadic'e de kulübe yolu gözükebilir.
İRFAN & CENGİZ BİRLİKTE
İsmail Kartal antrenmanlarda Bonucci, Oosterwolde, Mert Hakan, Zajc gibi isimler ilk 11'de deneniyor. Ayrıca Rize deplasmanında uzun bir aradan sonra İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder ikilisi aynı anda sahaya çıkabilir. İsmail Kartal ve ekibi hafta boyunca oyuncuların antrenman performanslarını dikkatli takip edip, verileri analiz edecek. Tecrübeli teknik adam, veriler doğrultusunda ilk 11'ine karar verecek. Rizespor karşısında önemli değişimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KENT LİGDE YOK AVRUPA'DA VAR
İsmail Kartal, Alanya maçında, 12 hafta süre vermediği Ryan Kent'i Dzeko'nun yerine kurtarıcı olarak oyuna sokarak herkesi şaşırtmıştı. Tecrübeli teknik adam, sezonun kalan bölümü için TFF'ye bildirilen son kadroda ise İngiliz oyuncuya yer vermedi! UEFA'ya verilen listeye yazılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek ancak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Samuel'in yokluğunda son dönemde 11'de görev yapan Mert Müldür'ün yanı sıra Serdar Aziz, UEFA listesinde yer almamıştı.
Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri, bazı oyuncularda ciddi performans düşüşü olmasına rağmen ilk 11'ini bozmamasıydı. Bunda, bir şekilde galibiyetlerin devam etmesi de etkili oldu. Ancak 2-2'lik Alanya beraberliği sonrası kadroda değişim kapıda. Tecrübeli teknik adam, Rizespor karşılaşması için yapılan taktik provalarda yeni denemeler yapıyor.
Stoperde Djiku-Çağlar ikilisinden biri yerini kaybedebilir. Orta sahada bir türlü uyum yakalayamayan Krunic ile İsmial Yüksek'in birlikteliği de bozulacak gibi görünüyor. Son dönemde performansı dibe vuran Szymanski ile birlikte Tadic'e de kulübe yolu gözükebilir.
İRFAN & CENGİZ BİRLİKTE
İsmail Kartal antrenmanlarda Bonucci, Oosterwolde, Mert Hakan, Zajc gibi isimler ilk 11'de deneniyor. Ayrıca Rize deplasmanında uzun bir aradan sonra İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder ikilisi aynı anda sahaya çıkabilir. İsmail Kartal ve ekibi hafta boyunca oyuncuların antrenman performanslarını dikkatli takip edip, verileri analiz edecek. Tecrübeli teknik adam, veriler doğrultusunda ilk 11'ine karar verecek. Rizespor karşısında önemli değişimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KENT LİGDE YOK AVRUPA'DA VAR
İsmail Kartal, Alanya maçında, 12 hafta süre vermediği Ryan Kent'i Dzeko'nun yerine kurtarıcı olarak oyuna sokarak herkesi şaşırtmıştı. Tecrübeli teknik adam, sezonun kalan bölümü için TFF'ye bildirilen son kadroda ise İngiliz oyuncuya yer vermedi! UEFA'ya verilen listeye yazılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek ancak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Samuel'in yokluğunda son dönemde 11'de görev yapan Mert Müldür'ün yanı sıra Serdar Aziz, UEFA listesinde yer almamıştı.