Fenerbahçe'de ikilem yaratan isim: İsmail Kartal

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni sezon öncesi içinde bulunduğu teknik adam çıkmazının soruları bunlar. Bir tarafta hayalleri ve vizyonu ile sahadaki sonuçları farklı olan Başkan Ali Koç, diğer tarafta Joachim Löw ve Jorge Jesus beklentisine giren veya girdirilen camia diğer tarafta ise göreve geldiğinden bu yana başarı çıtasını her geçen yükselten İsmail Kartal gerçeği. Şu anda herkes şu soruya cevap arıyor: İsmail Kartal ile devam edilmeli mi, edilmemeli mi? Tıpkı geçen sezon Emre Belözoğlu olayında olduğu gibi.



HER TÜRLÜ ZOR



Başkan Ali Koç yurt dışında önce Löw ardından Jesus görüşmelerinde bulundu ama kariyerli teknik adamların beklenti ve maliyetleri yüksek geldi. Şu anda zor şartlarda aldığı görevi sürdüren İsmail Kartal'ın 7 maçlık galibiyet serisi ise hayaller ile gerçekleri birbirine girdirdi, kafaları iyice karıştırdı. Ali Koç vizyonuna göre kariyerli bir yabancı hoca düşüncesi ağırlıkta ancak muhtemel bir kötü sonuçta veya olumsuzlukta "Niçin İsmail Kartal'ı gönderdiniz?" düşüncesi de hazırda. Kulübün ekonomik şartları da düşünüldüğünde yönetimin işi zor.



GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN?



Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük kazanımı Arda Güler. Sarı lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isim. Ve re gariptir ki 17 yaşındaki isim az oynayıp öz oynadığı 12 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu sezon sadece iki maça ilk on birde başladı ama onları da tamamlayamadı. Özetle 284 dakika sahada kalan ve heyecan veren Arda Güler'in henüz bir 90 dakikası yok.



GOLCÜ MIHA ZAJC



Bu sezon ligde 9 gol ve bir asistle oynayan Miha Zajc, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında rakip fileleri havalandırdı. Taraftar, büyük ve kritik maçlarda sürpriz isim olarak ön plana çıkan Sloven oyuncudan bu hafta Beşiktaş'a karşı da gol ve goller bekliyor. Avrupa'dan bazı kulüplerin takibinde olan Zajc'ın 2023'te sözleşmesinin bittiğini hatırlatalım.



10'DA 10 HESABI



Sarı lacivertlilerde 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan ve maç başı 2,40 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal gözünü kalan üç maça çevirdi. Amaç tabii ki seriyi devam ettirmek ve 10'da 10'la takımı Şampiyonlar Ligi vizesi almış bir takım olarak bırakmak. Ki bu da gerçekleşirse İsmail Kartal ile yolları ayırmak bir hayli zor olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ