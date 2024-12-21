Fenerbahçe'de gündemde ayrılık yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ayrılık düşüncesi gündemde yer almıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de gündemde ayrılık yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 19:04
Son güncelleme 21 Aralık 2024 20:23
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi toplantı gerçekleştirdi. Tüm toplantıları kadroyu güçlendirmek adına yapılan istişarelerle geçiren sarı-lacivertli yönetim, bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusunu gündeme dahi almadı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti. Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery