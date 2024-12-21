Fenerbahçe'de gündemde ayrılık yok!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi toplantı gerçekleştirdi. Tüm toplantıları kadroyu güçlendirmek adına yapılan istişarelerle geçiren sarı-lacivertli yönetim, bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusunu gündeme dahi almadı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti. Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi toplantı gerçekleştirdi. Tüm toplantıları kadroyu güçlendirmek adına yapılan istişarelerle geçiren sarı-lacivertli yönetim, bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusunu gündeme dahi almadı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti. Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.