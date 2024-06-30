Fenerbahçe'de gözler Umut Nayir'de

Pendikspor'daki kiralık dönemi bittikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Umut Nayir'in geleceği de merak ediliyor.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında kadroda bulunan Umut Nayir'in yerli rotasyonu için kadroda tutulabileceği ifade ediliyor.
31 yaşındaki golcünün hazırlık kampı ve oynanacak maçlardaki performansı geleceğini belirleyecek.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe forması ile 13 resmi maçta gol ve asist katkısı yapamazken, Pendilspor forması ile çıktığı 18 resmi maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında kadroda bulunan Umut Nayir'in yerli rotasyonu için kadroda tutulabileceği ifade ediliyor.
31 yaşındaki golcünün hazırlık kampı ve oynanacak maçlardaki performansı geleceğini belirleyecek.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe forması ile 13 resmi maçta gol ve asist katkısı yapamazken, Pendilspor forması ile çıktığı 18 resmi maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.