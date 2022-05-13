Fenerbahçe'de gençlik aşısı devam ediyor

Fenerbahçe'de sezon başında Burak Kapacak'ın transferi karşılığında 1 yıllığına Bursaspor'a kiralanan Uğur Kaan Yıldız son maçlardaki performansıyla beğeni topladı.



Yeşil-Beyazlı takımda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu için Fenerbahçe de harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim ise 19 yaşındaki sağ bekin 2023'te sona erecek olan kontratını uzatmak adına düğmeye bastı.



Son dönemdeki altyapı hamleleri ile adından söz ettiren Fenerbahçe'de Uğur Kaan Yıldız için de sevindirici gelişmeler yaşanacak. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Burak Kapacak transferine karşılık olarak İsmail Yüksek ile birlikte Uğur Kaan'ı Bursaspor'a kiralamıştı. Yeşil-Beyazlı forma altında Spor Toto 1.Lig'de boy gösteren oyuncu son dönemdeki formuyla Fenerbahçe yetkililerinin beğenisini kazandı.



Bursaspor'un son olarak oynadığı Ümraniyespor maçında 90+4'te gol atan Uğur Kaan Yıldız, takımını ipten almıştı.



Uğur Kaan'ın gelişiminden memnun olan Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu 1 yıl daha kiralık olarak değerlendirebileceği ve ardından ise A Takım kadrosuna dahil edebileceği belirtiliyor.



Bursaspor'un 1.Lig'de oynadığı son 4 maçta ilk 11'de forma giyen ve takımının yakaladığı çıkışta önemli bir paya sahip olan Uğur Kaan, performansı ile Yeşil-Beyazlı taraftarların da sevgisini kazanmış durumda.

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